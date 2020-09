Narendra Modi plaide pour une réforme de l'ONU

Le Premier ministre indien Narendra Modi, ici à New Delhi le 18 novembre 2019. REUTERS/Altaf Hussain

L'Inde, qui est le plus grand fabricant de vaccins au monde, utilisera ses ressources dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 « pour toute l'humanité », c'est ce qu'a promis ce samedi devant l'ONU son Premier ministre Narendra Modi. Au cours de son discours annuel devant l'Assemblée générale, préenregistré cette fois-ci à cause de la propagation du virus, le dirigeant indien n'a évoqué ni le changement climatique, ni le conflit frontalier avec la Chine. En revanche, il s'est longuement étendu sur les dysfonctionnements de l'ONU constatés cette année, notamment au Conseil de sécurité, que rejoindra le 1er janvier pour deux ans New Delhi comme membre non permanent.