Chine: le buzz des véhicules électriques au salon de l'auto à Pékin

Présentation de la voiture électrique Zero Concept de Lynk & Co, filiale du Chinois Geely, au salon de l'utomobile à Pékin, le 27 septembre 2020.

Le salon de l’automobile a lieu jusqu’à lundi prochain 5 octobre à Pékin. Première grande foire commerciale internationale à rouvrir ses portes depuis le début de la pandémie, le salon fait cette année la part belle aux véhicules électriques.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Musique de film plein les hauts parleurs, un maximum de pixels sur les écrans géants, les constructeurs présents à ce salon de l’auto de Pékin 2020 entendent plus que jamais vendre du rêve et en tous cas plus que des voitures. Parmi les stars de l’évènement : les véhicules electriques.

« Le sport, la nourriture et le savoir : la vie, quoi », dit Tony, représentant sur le stand du constructeur chinois d’état Geely, où les nouveaux modèles sont présentés au milieu d’une… bibliothèque !

« Avec la pandémie, le salon a été retardé de plusieurs mois, ce qui a décuplé l’attention des consommateurs pour les nouvelles énergies, poursuit Tony. En Chine, le développement des voitures électriques est une priorité du gouvernement sur le long terme, et ces véhicules sont conçus comme une expérience globale répondant aux besoins des clients. »

Moitié des ventes mondiales

Des clients, et des clientes comme Bai Xiangxiang. Pas sûr que cette ingénieure de 33 ans originaire de la province du Henan soit à la recherche d’une « expérience globale », mais elle sait ce qu’elle veut : « Je suis venue pour voir les voitures électriques. Comme vous le savez, il est difficile d’avoir une plaque d’immatriculation aujourd’hui à Pékin, mais pour les véhicules électriques, c’est plus facile. Bon, celle que je viens d’essayer est très bien pour se garer, mais elle est peut-être trop petite pour la famille [Rires]. »

Au China Auto Show 2020, les constructeurs locaux et mondiaux présentent des dizaines de modèles dans le cadre des quotas imposés par les autorités pour promouvoir les voitures à batterie. Le marché chinois représente la moitié des ventes de véhicules électrique dans le monde.

