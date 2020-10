Inde: tensions et arrestations après le viol d'une «intouchable» dans l'Uttar Pradesh

La tension monte après le viol d’une intouchable en Inde. La police a brûlé son corps sans le consentement de ses proches. Elle a aussi arrêté la figure du parti du Congrès Rahul Gandhi ce jeudi, alors qu’il tentait de rencontrer la famille.

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Chaque jour de la semaine ajoute à la crise. Une femme de basse caste de 19 ans est décédée ce mardi 29 octobre, après avoir été violée par quatre hommes dans l’État de l’Uttar Pradesh.

Si la police a arrêté les auteurs, la famille affirme que le corps de la jeune femme a été brûlé à la hâte et sans son consentement. Des accusations qui ont indigné toute l’Inde.

Mercredi, des manifestations ont éclaté dans l’Uttar Pradesh, à Delhi ou dans le Rajasthan. De son côté, le gouvernement de l’Uttar Pradesh a transformé le district de Hathras, où les faits ont eu lieu, en forteresse, y interdisant tout rassemblement.

Rahul Gandhi stoppé

Les leaders de l’opposition Priyanka et Rahul Gandhi ont voulu rencontrer la famille ce jeudi. Mais leur convoi a été stoppé avant que Rahul Gandhi ne soit arrêté par la police et ramené à Delhi. Avec 200 membres du parti du Congrès, il pourrait être accusé de non respect des règles de distanciation et de sécurité.

Le Bureau National du Crime a dévoilé cette semaine un rapport sur les violences faites aux femmes en Inde. Bilan : 7 % d’augmentation en 2019, et l’Uttar Pradesh est en tête du palmarès des États où ces crimes sont commis.

► À lire aussi : Inde: exécution de quatre hommes condamnés pour le viol collectif d’une femme en 2012

