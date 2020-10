Inde: la police accusée de vouloir étouffer le viol d'une «intouchable» dans l'Uttar Pradesh

Des militantes indiennes de l'ONG All India Progressive Women's Association (AIPWA) lors d'un rassemblement le 1er octobre à Bangalore, après le viol d'une «intouchable» (Dalit) dans l'Uttar Pradesh. Manjunath Kiran / AFP

En Inde, la colère ne retombe pas suite au viol et à l’assassinat, dans l’Uttar Pradesh, d’une « intouchable » - les populations les plus exclues de la société indienne. Des centaines de personnes ont manifesté vendredi à New Delhi alors que la police est suspectée de vouloir étouffer l’affaire.