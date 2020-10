Kirghizistan: la Commission électorale annule les résultats des législatives

Manifestants devant le bâtiment du siège du gouvernement à Bishkek, le 6 octobre. REUTERS/Vladimir Pirogov

Des scènes de chaos et de violences ont agité Bishkek, capitale du Kirghizistan, pays pauvre de l'Asie centrale et ex-République soviétique. Au moins un mort et plus d'une centaine de blessés sont à déplorer au terme des émeutes survenues après des élections qui ont vu la victoire du camp présidentiel. Un résultat contesté par les manifestants qui viennent d’obtenir gain de cause avec l'annulation des législatives.