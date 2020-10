Viol collectif en Inde: colère contre le dirigeant de l'État de l'Uttar Pradesh, un extrémiste hindou

En Inde, une jeune femme de basse caste est morte des suites d’un viol collectif dans la région de l’Uttar Pradesh, au nord du pays. Un crime qui aurait été perpétré par des membres de castes supérieures. La police locale nie qu’il y ait eu un viol, et a brûlé le corps de la victime sans le consentement de sa famille, empêchant toute enquête. Cela a provoqué un scandale dans tout le pays. Pour y répondre, le gouvernement régional, tenu par un extrémiste hindou, répond par une répression sévère en lançant des poursuites pour sédition contre les journalistes qui lui tiennent tête.

De notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

« C’est un complot international destiné à souiller l’image de mon gouvernement ». Voici comment répond le chef du gouvernement régional à la clameur demandant justice pour la victime du viol collectif.

La police de l’Uttar Pradesh soutient que des journalistes, qu’elle ne nomme pas, auraient voulu payer la famille de la victime pour parler de viol. Et elle engage ainsi des poursuites anonymes pour sédition et 18 autres charges sévères.

Pour Sharat Pradhan, un journaliste indépendant de la région, cette répression est la marque de ce gouvernement: « Le ministre en chef ne tolère aucune forme de dissension, et cette attitude vient de son passé de chef d’une congrégation religieuse. Les médias qui veulent dévoiler la vérité sont donc intimidés et considérés comme des traitres. Ce dirigeant invoque régulièrement cette loi anti-sédition, et cette fois encore, ces accusations anonymes lui permettront d’impliquer tous ceux qu’il veut. Cet homme, un véritable despote, ne croit pas aux valeurs démocratiques. »

Une répression similaire a frappé les manifestants qui s’opposaient à la loi sur la citoyenneté en début d’année. En Uttar Pradesh, journalistes et militants ont été frappés et arrêtés, et à New Delhi, ils ont été inculpés pour complot criminel voire activité terroriste.

