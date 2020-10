À l'ONU, les Occidentaux demandent à la Chine de respecter les droits de l'homme

À la tribune des Nations unies, mardi 6 octobre, les Occidentaux, emmenés par l’Allemagne, ont protesté contre un manque de respect des droits humains des Ouïghours au Xinjiang, en Chine, ainsi que dans la province autonome de Hong Kong, ce qu’a violemment rejeté Pékin, de plus en en plus agressif sur la question.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à New York, Carrie Nooten

« Nous appelons la Chine à respecter les droits humains, particulièrement les droits des personnes relevant de minorités religieuses et ethniques, notamment au Xinjiang et au Tibet », a déclaré l'ambassadeur allemand à l'ONU, Christoph Heusgen, lors d'une réunion de la troisième commission de l'Assemblée générale des Nations unies spécialisée dans les droits humains. « Nous sommes gravement préoccupés par la situation des droits humains au Xinjiang et par les récents développements à Hong Kong », ajoute la déclaration.

Parmi les signataires figurent les États-Unis, la plupart des pays européens dont l'Albanie et la Bosnie, le Canada, Haïti, le Honduras, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

La Chine avait préparé l’offensive en avance, mardi, s’assurant les services du Pakistan et de Cuba pour lire des déclarations en la faveur de la souveraineté chinoise sur les questions du Xinjiang ou de Hong Kong, au nom de 54 pays – comme l’an dernier. Elle continue à tenter de convaincre qu’il faut s’en tenir à la « coopération mutuelle » sur le sujet.

Trente-neuf pays signataires

La nouveauté cette année, c’est que les soutiens du groupe des Occidentaux, passés de 23 à 39 pays, sont plus nombreux. « C’est un réveil brutal pour ces pays après tout ce qui s’est passé – il y a eu le Xinjiang, il y a eu le Covid, il y a eu Hong Kong. Il devient plus difficile de convaincre d’une stratégie gagnant-gagnant ou d’une coopération bénéfique mutuelle ! », explique Sophie Richardson, directrice Chine de l’ONG Human Rights Watch.

Des pays qui pourraient être plus vigilants et se contenter moins de discours à l’avenir. Ils ont rappelé que la Haut-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU attendait toujours de pouvoir visiter le Xinjiang selon ses termes. Pékin a musclé sa contre-attaque, en dénonçant violemment les manquements aux droits de l’homme aux Etats-Unis, tant pendant les violences policières, que lors de la gestion de la pandémie qui a fait plus de 210 000 morts dans le pays.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne