Haut-Karabakh: «On ne peut pas se permettre encore des années d’immobilisme»

Dans le Haut Karabakh, les combats s’intensifient de jour en jour. Les bombardements se multiplient sur Stepanakert, la capitale du territoire autoproclamé des séparatistes arméniens. Pour l’instant, aucune issue politique ne se profile à l’horizon. Une première réunion de médiation se tient ce jeudi à Genève (et lundi prochain à Moscou), mais les deux belligérants ne devraient pas se rencontrer. Comment envisager une solution politique et qui pourrait l’amorcer ? Achim Lippold s'est entretenu avec Thorniké Gordadze, enseignant à Sciences Po Paris, ancien ministre géorgien chargé de l’intégration européenne.

RFI : Qui détient la clé pour l’amorce d’un dialogue ?

Thorniké Gordadze : Je pense que le dialogue doit être facilité par les puissances régionales qui ont de l’influence sur les belligérants. Ces puissances régionales, ce sont avant tout la Russie et la Turquie. Je pense que les Occidentaux, l’Union européenne et les Etats-Unis, ont également de l’influence et peuvent revenir dans la région. Leur poids a diminué d’une manière significative ces dernières années alors qu’ils étaient plus actifs dans les années 1990 et au début des années 2000.

Des réunions de médiation sont organisées ce jeudi à Genève et lundi prochain à Moscou. L’objectif est d’ouvrir des négociations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Quelles sont d’après vous les conditions nécessaires pour commencer un dialogue ?

La première condition serait l’arrêt des hostilités. On pourrait commencer à discuter tout en poursuivant l’affrontement militaire. Mais dans ce cas, les négociations se trouveraient vraiment influencées par la situation sur le front. Pour avoir des négociations sereines, il faudrait également que les puissances régionales, à savoir la Russie, la Turquie, l’Union européenne et les Etats-Unis, soient motivées pour avancer dans les négociations vers un traité de paix définitive. Cela fait 26 ans que les hostilités se sont arrêtés en 1994, 28 ans que le groupe de Minsk (Russie, France Etats-Unis) existe (depuis 1992), mais ces efforts n’ont rien donné. C’est aussi la raison pour laquelle le conflit a éclaté à nouveau il y a quelques jours. On ne peut pas se permettre encore des années d’immobilisme. Il faudrait avancer dans le processus de négociation.

Les Européens et les Américains ne sont pas suffisamment motivés ?

Il n’y a pas de manque de motivation de la part des Européens et des Américains. Ce qui fait défaut actuellement, c’est plutôt le manque de poids de ces deux acteurs dans la région. Concernant la Turquie et la Russie, la Turquie soutient directement l’Azerbaïdjan. Ankara pense que l’Azerbaïdjan doit récupérer les territoires que son allié a perdus dans les années 1990 pour renverser le cours de négociation favorablement à l’Azerbaïdjan. La Russie tergiverse : pour l’instant elle ne s’est pas tellement engagée dans le conflit et se contente de déclarations appelant les belligérants à cesser le feu.

Comment peut-on expliquer le comportement de la Russie ?

Le comportement est motivé par deux facteurs. D’abord, la Russie qui a signé un traité garantissant l’intégrité territoriale de l’Arménie, n’est pas très impliquée dans le conflit car l’actuel gouvernement arménien n’est pas au goût des dirigeants de Moscou. Ce gouvernement est arrivé au pouvoir suite à une révolution populaire et pacifique il y a deux ans. Et vous savez ce que Moscou pense de ce genre de révolution. Ceci dit, l’Arménie reste un allié de la Russie. Les autorités arméniennes ont d’ailleurs tenté de rassurer Moscou car elles n’ont pas beaucoup d’alternatives pour garantir la sécurité de leur pays. Mais la Russie a moins d’affinités avec ce gouvernement qu’avec les précédents. La Russie ne se presse pas pour défendre l’Arménie comme elle le faisait auparavant. Et en plus, la Russie tente de rééquilibrer ses relations avec l’Azerbaïdjan qui lui a montré qu’il avait un autre allié puissant dans la région, à savoir la Turquie. En fait, en approfondissant son alliance avec la Turquie, l’Azerbaïdjan a augmenté sa valeur auprès de la Russie et exige à présent de Moscou davantage de concessions.

Donc la retenue de la Russie n’est pas liée à une faiblesse, c’est de la tactique ?

Oui c’est de la tactique. Mais en même temps, Moscou s’inquiète du renforcement des liens entre la Turquie et l’Azerbaïdjan et ne souhaite pas perdre complètement Bakou. Je pense que la Russie interviendra de manière plus décisive si l’Azerbaïdjan va plus loin et s’attaque directement à l’Arménie et pas seulement à des régions adjacentes du Karabakh occupées par l’Arménie. La Russie ne voudrait pas que l’Azerbaïdjan obtienne une victoire complète, et reprenne tous les territoires occupés mais également le Karabakh. Dans ce cas, la Russie perdrait un levier à la fois sur l’Arménie et sur l’Azerbaïdjan. Je pense que la Russie est dans une position attentiste et fera savoir à un moment donné sa position si l’Azerbaïdjan va un peu trop loin à son goût.

