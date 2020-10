Vietnam: RSF condamne l'arrestation d'une célèbre écrivaine militante des droits de l'homme

La journaliste et écrivaine été arrêtée ce mardi 6 octobre dans une maison qu'elle louait à Ho Chi Minh-Ville (image d'illustration). Getty Images/David Hannah

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Pham Doan Trang est une écrivaine vietnamienne de renom, militante pour la liberté de la presse et les droits civils. Elle a été arrêtée mardi soir à son domicile à Ho Chi Minh-Ville et placée en détention pour « propagande contre l’État ». RSF condamne son arrestation et exige sa libération immédiate et inconditionnelle.