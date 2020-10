Indonésie: violents affrontements dans des manifestations contre une loi sur le travail

Le 8 octobre, troisième jour de manifestations à Jakarta rassemblant des dizaines de milliers personnes contre une nouvelle loi qui réduit les droits des salariés. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Indonésie, une loi censée stimuler l'économie en récession à cause du Covid-19 passe mal. Lundi, sept des neufs partis présents au Parlement ont voté 79 amendements à une loi déjà existante, dans le but de créer de nouveaux emplois et de stimuler des investissements étrangers. Mais des milliers de manifestants à Jakarta et dans plusieurs autres villes craignent de perdre d'importants acquis sociaux.