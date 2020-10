Iran: après 5 ans de prison, libération de la militante des droits humains, Narges Mohammadi

Narges Mohammadi, le 27 août 2007. (AP Photo/Vahid Salemi, File)

En Iran, Narges Mohammadi vient d'être libérée de prison. Cette journaliste et militante pour la défense des droits humains a passé plus de 5 ans en détention et devait encore purger 5 années supplémentaires. L'organisation Amnesty International se réjouit de cette « bonne nouvelle » concernant cette femme « injustement emprisonnée ».