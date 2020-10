Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, en visite en Nouvelle-Calédonie

Sebastien Lecornu, ministre des Outre-mer, le 3 octobre 2020. GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, arrive ce jeudi 8 octobre en Nouvelle-Calédonie. Dimanche dernier, le 4 octobre, cet archipel stratégique dans l'Océan Pacifique Sud a dit « non » à l'indépendance : le corps électoral spécial a répondu à 53% « non » et à 46% « oui » à la question : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et à l'indépendance ? » Le résultat de dimanche a surpris beaucoup de monde, notamment en France et de nombreux observateurs ont reproché à l'état français de ne pas assez s'impliquer dans le processus de décolonisation.