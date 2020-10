La Corée du Nord dévoile un missile intercontinental géant lors d'un défilé

S'il est fonctionnel, ce missile balistique intercontinental pourrait être le plus grand au monde

La Corée du Nord célèbre, ce 10 octobre, le 75ème anniversaire du Parti du travail, au pouvoir depuis la séparation de la péninsule. Ces anniversaires sont souvent une occasion pour Pyongyang de mettre en valeur son potentiel militaire. Et cette année, malgré un contexte économique et diplomatique difficile, le régime a dévoilé un nouveau missile.

Il s’agit d'un Missile Balistique Intercontinental (ICBM), capable d’atteindre les États-Unis. La Corée du Nord en possédait déjà, mais celui dévoilé ce samedi 10 octobre est immense, plus long et plus large que les précédents.

Selon des spécialistes, ce missible, qui a été montré sur un véhicule de transport à 11 essieux, serait l'un des plus grands au monde, s'il devenait opérationnel.

« Nous continuerons à renforcer notre armée, » a affirmé Kim Jong-un au cours d'un discours d’une bonne demi-heure, durant lequel il n'a pas une seule fois mentionné les États-Unis. Mais le message envoyé par le leader nord-coréen reste néanmoins offensif, à quelques semaines de la présidentielle américaine.

Le Hwasong-15, le missile à la plus longue portée jamais testé par la Corée du Nord, et ce qui semblait être un nouveau missile balistique lancé par des sous-marins (SLBM), étaient également exposés.

Main tendue à la Corée du Sud

Apparu en costume gris, au milieu des feux d’artifices et devant une foule imposante, Kim Jong-un s’est ainsi adressé à son peuple. Il a abordé les difficultés économiques et les restrictions sanitaires, se réjouissant que son pays n’ait pas à déplorer le moindre cas de Covid-19.

Il s'est également adressé à ses compatriotes du Sud, disant espérer qu'ils guérissent au plus vite du coronavirus, relate notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca. Une main tendue, alors que les tensions entre les deux Corées avaient repris ses dernières semaines. Un fonctionnaire du Sud a été abattu pour s’être trouvé dans les eaux territoriales du Nord.

Pour autant, au-delà des messages symboliques, les décisions politiques seront prises en janvier prochain, à l’occasion du second congrès exceptionnel du parti, le premier depuis 2016.

