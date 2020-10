Canadiens détenus en Chine: un premier contact «virtuel» depuis des mois, annonce Ottawa

Une manifestation pour la libération des deux hommes, à Vancouver, en mars 2019. Cela fait deux ans que ces Canadiens sont détenus en Chine. Jason Redmond / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Voilà neuf mois que le Canada n’avait plus de contacts directs avec deux de ses ressortissants détenus en Chine. Michael Spavor et Michael Kovrig ont été arrêtés en décembre 2018 et accusés d’espionnage par Pékin. Une détention qualifiée « d’arbitraire » par la diplomatie canadienne qui a pu s’entretenir avec les deux hommes vendredi 9 octobre, lors d’un « accès consulaire virtuel ».