Kirghizistan: doutes sur la légitimité du nouveau Premier ministre

Le nouveau Premier ministre kirghize Sadyr Japarov, le 10 octobre lors d'une conférence de presse à Bichkek. VYACHESLAV OSELEDKO / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Depuis dimanche dernier et des élections législatives controversées, le Kirghizistan est secoué par un mouvement de contestation. Des heurts entre manifestants et policiers ont fait un mort et plus d'un millier de blessés. Pendant plusieurs jours de chaos, l’actuel président Soroonbaï Jeenbekov a semblé perdre le contrôle du pays et même promis de démissionner. Dans la foulée, le Parlement a nommé un nouveau Premier ministre, Sadyr Japarov. Mais bon nombre de Kirghizes dénoncent le choix de cette figure nationaliste et populiste de l'opposition.