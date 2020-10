Tadjikistan: réélection du président Emomali Rahmon avec plus de 90% des voix

Au Tadjikistan, le chef de l'État sortant, Emomali Rahmon, a obtenu plus de 90% des voix lors de l'élection présidentielle de dimanche, selon les résultats préliminaires publiés ce 12 octobre par la Commission électorale. Aucune opposition réelle n'avait pris part au scrutin.

Le régime tadjik avait préparé le terrain : la seule véritable formation d'opposition ayant décidé de boycotter ce scrutin, le chef de l'État sortant faisait face à quatre petits candidats considérés comme des faire-valoir. Ils se partagent d'ailleurs à peine 10% des suffrages.

Score soviétique donc pour Emomali Rahmon : la Commission électorale centrale a indiqué que 90,9% des électeurs avaient voté pour lui.

Emomali Rahmon est arrivé au pouvoir en 1992. Une guerre civile commençait alors dans ce pays frontalier de l'Afghanistan. Ce conflit qui opposa le pouvoir pro-communiste et des rebelles intégristes musulmans fit plus de 100 000 morts et se termina en 1997.

Le chef de l'État, 68 ans, commence donc un nouveau septennat. À la fin de celui-ci, il aura dirigé le Tadjikistan pendant plus de 30 ans en s'arrogeant tous les pouvoirs. Depuis 2015, il a pris le titre de « Fondateur de la paix et de l'unité nationale et leader de la nation », il bénéficie d'une immunité à vie contre les poursuites judiciaires et d'un droit de véto sur l'ensemble des décisions prises par le Parlement.

Une seule interrogation : quand va-t-il déclencher sa succession ? Car le dirigeant tadjik a déjà placé son fils Rustam à la tête de l'Assemblée nationale et l'a fait élire en 2017 maire de Douchambé, la capitale du pays. Tout est donc prêt pour que la dynastie Rahmon perpétue son emprise sur le Tadjikistan pour les décennies à venir.

Le Tadjikistan compte officiellement plus de neuf millions d'habitants et est considéré comme le pays le plus pauvre d'Asie centrale et de l'ex-URSS.

