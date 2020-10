Commerce extérieur: la Chine enregistre un net rebond en septembre

Alors que l’économie mondiale est à la peine, le commerce extérieur chinois se porte plutôt bien, selon les derniers chiffres des douanes chinoises. En septembre, les importations comme les exportations ont enregistré un fort rebond.

Les exportations, pilier de la croissance chinoise, sont en hausse de près de 10% en septembre. Et les importations ont bondi de plus de 13%, sur le même mois.

La surprise vient de ces dernières, qui enregistrent leur plus forte progression depuis décembre 2019, c'est-à-dire avant l'apparition officielle du Covid-19 dans le pays.

Cette hausse des importations s’explique par les achats, à l’étranger, de produits agricoles et de biens liés aux technologies. Les inondations en Chine, au début de l’été, ont poussé le gouvernement à acheter massivement des céréales, du soja et de la viande. Les importations de minerai de fer et de circuits intégrés ont également atteint des volumes records.

Et rien ne semble arrêter les exportations chinoises. Malgré les taxes américaines, l’excédent commercial avec les États-Unis est toujours élevé. Il s’établit à plus de 30 milliards de dollars. Et même si au mois de septembre, cet excédent commercial a baissé par rapport aux 34 milliards du mois d’août, il reste en hausse sur l’ensemble de l’année, à plus de 18%.

