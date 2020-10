En Malaisie, une crise politique et parlementaire se superpose à celle du Covid-19

Mars 2020 fut en Malaisie le mois du confinement, mais également celui de l’avènement d’un nouveau gouvernement, arrivé au pouvoir à la faveur d’un jeu d'alliance parlementaire précaire. Un peu plus de sept mois plus tard, alors que Kuala Lumpur se reconfine, Anwar Ibrahim, l'éternel leader de l’opposition malaisienne, assure être détenteur d’une nouvelle majorité parlementaire et se positionne comme étant aux portes du pouvoir. Analyse d’une crise politique et parlementaire que la pandémie de coronavirus allonge et complexifie.

C’est un instant politique aux airs de déjà-vu. Mardi 13 octobre 2020, sous les flashs des nombreux journalistes qu’il avait convoqués en promettant de faire « une annonce importante », le député Anwar Ibrahim a déclaré être détenteur d’une majorité parlementaire « imposante et convaincante ». Des mots lourds de conséquence en Malaisie, où la Constitution accorde un rôle capital au chef de la majorité : ce dernier est nommé par le roi, à chaque élection législative depuis l’Indépendance, Premier ministre.

Instabilité politique et confinement

Mais l’année 2020 a vu ces règles changer un peu. Fin février d’abord, lorsqu’une alliance parlementaire inédite revendique une nouvelle majorité. Le monarque se voit alors obligé d’innover pour adapter la Constitution à cette situation sans précédent : un changement de majorité au Parlement sans nouvelle élection.

Un curieux ballet va alors défiler au palais royal sous les yeux frustrés des journalistes qui ne peuvent s’aventurer au-delà des hautes grilles de l'édifice. Chaque parlementaire vient s’y présenter pour annoncer verbalement le député qu’il souhaite voir nommé Premier ministre. Mais alors que chaque jour voit naître de nouveaux rapprochements entre partis, aussi étonnants que précaires, le roi devra s’y prendre à deux fois, en convoquant à nouveau les chefs des différents partis, pour finalement décréter Premier ministre un député jusque là cantonné à des rôles d’éternels seconds : Muhyiddin Yassin.

Aussitôt annoncée, la nomination de cette figure inattendue génère de nombreuses contestations et toutes les factions de la nouvelle opposition assurent dans une cacophonie déroutante détenir le nombre de députés suffisants. C’est dans cette confusion que le pays se confine le 18 mars 2020, et pendant les mois qui suivront, la politique se figera sur cette situation chaotique. Car les règles très strictes du confinement empêchent le Parlement de se réunir pendant quatre mois et les projets de vote de défiance des partis politiques frustrés par cette nouvelle configuration politique ne peuvent donc pas aboutir.

Le moment est-il venu pour Anwar Ibrahim ?

Mais alors que la crise du coronavirus s’installe dans la durée et rend difficile la planification de nouvelles élections (seule issue durable vraisemblable de cette crise), un politicien de nombreuses fois déchu, va s’impatienter, et tâcher de bouleverser cette temporalité. Âgé de 72 ans, Anwar Ibrahim n’en est pas à son coup d’essai, et ses ambitions lui ont jusqu’ici coûté très cher : emprisonné à deux reprises, à cinq et trois ans de prison sous le prétexte douteux de sodomie, le personnage de grand perdant des jeux politiques lui colle à la peau. Sophie Lemière, universitaire à Stanford le décrit comme « une figure charismatique » associée au plus grand et plus ancien mouvement démocratique de Malaisie, qu’il a créé, mais note qu’il est également « un acteur de plus en plus controversé ces dernières années ».

En 2018 pourtant, ajoute la chercheuse, « Anwar Ibrahim semblait jouir d’une aura de messie démocratique », qui lui a permis un sacré tour de force. Alors qu’il est encore emprisonné, son parti parvient, en s’alliant avec Mahathir Mohamad, ancien ennemi et cador éternel de la politique malaisienne, de remporter les élections. L’instant est historique : pour la première fois dans l’histoire du pays, l’opposition arrive au pouvoir et les foules de Malaisiens descendus dans la rue pour dénoncer la corruption du gouvernement sortant, accusé d’avoir fait sortir 4,5 milliards des caisses de l’Etat, jubilent. Dans la foulée, Anwar Ibrahim obtient une grâce royale qui lui permet de sortir de prison et d’attendre son arrivée imminente au pouvoir. Car si ce dernier s’est allié avec un ancien ennemi pour gagner les élections, c’est avec la promesse de se partager le mandat de Premier ministre. L’horizon 2020 est ainsi fixé et annoncé publiquement pour Anwar.

Mais deux ans plus tard, la magie de 2018 s’est essoufflée. Arrivée au pouvoir après un gouvernement de cigales, la coalition prend des mesures d’austérité qui entachent sa popularité. Le pacte passé entre les deux ennemis ne semble également plus si assuré, avec un Mahathir Mohamad qui repousse l’échéance de passation et qui ne semble, malgré ses 95 ans, pas prêt de quitter le pouvoir.

Coup de poker politique

L’arrivée du coronavirus et la crise parlementaire achèveront alors d’annihiler, une énième fois les plans d’Anwar. C’est donc avec une certaine « aigreur » note alors Sophie Lemière que l’homme politique va tenter une ultime coup de poker. Alors que chaque famille politique semble de plus en plus fragmentée par divers influences, Anwar annonce fin septembre 2020 détenir une nouvelle majorité. Sans dévoiler la liste exacte des députés que compterait celle-ci, il convoque alors la presse le 13 octobre après s’être entretenu en huis-clos avec le roi. Mais une nouvelle fois, le calendrier du coronavirus dramatise les actions politiques car son annonce advient quelques heures seulement avant le reconfinement de Kuala Lumpur, et donc des institutions politiques.

Mais après avoir, des décennies durant, subi durement les jeux d’alliance et de trahisons politiques, Anwar semble toujours croire en sa chance et espérer que son annonce devienne « une prophétie auto-réalisatrice », note la chercheuse Sophie Lemière. Dans le contexte du coronavirus, cette stratégie pourrait se révéler payante, continue-t-elle : « C’est un moment politique qui crée un nouvelle urgence, une ambiance apocalyptique favorable à l’émergence de figure charismatique ou messianique. Or, Anwar sait séduire. En politicien expérimenté, il sait se faire caméléon, adapter son discours et ses idées à ses interlocuteurs ».

Une faculté qui pourrait, une nouvelle fois, l’amener à faire alliance avec d’anciens ennemis, selon divers observateurs qui n’excluent pas de voir les hommes politiques actuellement jugés pour corruption dans le cadre de l’affaire 1MDB revenir au pouvoir au côté d’Anwar. Seul le temps permettra de corroborer ou non ces hypothèses et c’est une nouvelle fois du côté du palais royal que cette histoire se dénouera. Le monarque a commencé à recevoir les dirigeants des partis politiques, qui devront pour la troisième fois cette année confier au roi leur inclination politique.

