Thaïlande: la fronde étudiante continue, nouvelle manifestation contre le Premier ministre

Nouvelle journée de mobilisation à Bangkok avec le départ du cortège devant le Monument de la démocratie, en plein centre-ville. Depuis le mois de juillet, la jeunesse en Thaïlande réclame le départ du Premier ministre et la remise à plat de la Constitution qui accorde de très larges pouvoirs à l'armée.

Publicité Lire la suite

La colère s'accumule depuis un an et demi et les législatives de 2019. À l'époque, la jeunesse thaïlandaise vote en masse pour une formation politique : le Parti du nouvel avenir. Ce mouvement promet alors de restreindre les pouvoirs de l'armée et de renforcer les libertés civiles. Il devient le porte-voix des moins de 30 ans, l'espoir d'une génération qui a toujours vécu sous le joug des militaires. Mais les élections sont verrouillées et c'est le chef de la junte, Prayut Chan-o-cha, qui devient Premier ministre.

Aujourd'hui, les étudiants manifestent avec les mêmes slogans : la fin de l'impunité, la dissolution du Parlement et la révision de la Constitution. Cependant, il y a une nouveauté majeure : depuis cet été, ils dénoncent aussi le principe de la monarchie thaïlandaise. Jusqu'ici, c'était un sujet tabou, et la critique de la royauté se faisait à l'abri des regards. Désormais, les manifestants osent réclamer que le roi de Thaïlande renonce à certains de ses privilèges.

Contre-manifestation royaliste

On attend ce mercredi dans les rues de Bangkok plusieurs dizaines de milliers de personnes. Mais dans le camp d'en face, les factions royalistes ont prévenu qu'elles organiseraient à leur tour une contre-manifestation.

► À écouter : Les jeunes Thaïlandais se révoltent contre la monarchie et réclament des réformes

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne