Afghanistan: des milliers de personnes fuient les violences dans le sud du pays

Des familles entières sont parties en urgence dans la Helmand, pour échapper aux violences qui font rage depuis six jours.

Les combats se poursuivent pour la sixième journée consécutive à Lashkar Gah, la capitale provinciale du Helmand, dans le sud de l’Afghanistan. Les talibans ont lancé une offensive sur les positions des forces de sécurité afghanes malgré les pourparlers de paix qui continuent à Doha.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Kaboul,Sonia Ghezali

Des familles entières ont pris la fuite. Certaines à moto, d’autres entassées à l’arrière de camionnettes à remorques au milieu de quelques sacs remplis de vivres et de vêtements rassemblés à la hâte. Près de 30 000 personnes ont pris la route dans l’urgence dans le Helmand pour échapper aux violences qui font rage depuis six jours et qui continuent dans au moins quatre districts de la province considérée comme l’un des bastions des talibans. Certaines familles ont trouvé refuge dans les rues de la capitale provinciale mais ne bénéficient d’aucun abri.

Lashkar Gah n’est pas épargnée. Les talibans ont réussi à lancer leurs attaques sur une partie de la ville.

Ces derniers ne respectent pas les termes de l’accord qu’ils ont signé avec les Américains le 29 février dernier et dans lequel ils se sont engagés, entre autres, à une réduction des violences, les États-Unis s’étant engagés à retirer la totalité de leurs troupes au printemps 2021. Le gouvernement afghan a réclamé une réduction des violences à plusieurs reprises depuis le début des pourparlers de paix bilatéraux avec les talibans le mois dernier. Les talibans ont toujours refusé.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne