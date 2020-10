Thaïlande: l'état d'urgence proclamé à Bangkok

Une manifestation pro-démocratie et contre le gouvernement thailandais le 20 septembre 2020 à Bangkok (image d'illustration).

En Thailande, après les grandes manifestations étudiantes hier, mercredi 14 octobre, le gouvernement vient de déclarer l’état d’urgence à Bangkok pour maintenir, selon le Premier ministre, « l’ordre et la paix ».

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Bangkok, Carol Isoux

Les rassemblements de plus de cinq personnes sont interdits, et les médias invités à ne pas publier d’informations qui pourraient compromettre l’unité nationale. Des milliers de policiers ont fait irruption au petit matin au camp des manifestants, où ceux-ci s’étaient installés pour passer la nuit et où ils comptaient rester plusieurs jours.

Les forces de l'ordre ont procédé à l’évacuation des lieux et à plusieurs arrestations des meneurs. L'état d’urgence est justifié, selon le Premier ministre, notamment par l’attitude des manifestants face au cortège royal hier. Ils l’avaient accueilli avec un salut trois doigts levés, le signe de ralliement des étudiants, au lieu de la déférence habituelle qui est attendue des Thaïlandais à l’approche de leur souverain.

C’est une question de sécurité nationale, a estimé le Premier ministre. Pour autant, les manifestants semblent ne pas désarmer puisqu’ils appellent à un rassemblement en fin de journée à Rajaprasong, le quartier des affaires, là où les Chemises rouges, un précédent mouvement social s’était installé pendant des mois à Bangkok en 2010, avant d’être violemment réprimé par l’armée.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne