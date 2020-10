Les Thaïlandais bravent l'état d'urgence à Bangkok

Le mouvement pro-démocratie demande la démission du Premier ministre, le général Prayut Chan-O-Cha, au pouvoir depuis le coup d'Etat de 2014. REUTERS

En Thaïlande, des centaines de manifestants pro-démocratie sont descendus dans les rues de Bangkok ce jeudi 15 octobre, bravant l’interdiction de rassemblement de plus de 5 personnes décrétée plus tôt par le gouvernement thaïlandais. Les protestataires qui osent défier depuis plusieurs mois la puissante monarchie, demandent le départ du Premier ministre, Prayut Chan Ocha, et la libération immédiate de leurs leaders.