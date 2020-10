Thaïlande: face à l'état d'urgence, les étudiants ne désarment pas

La jeunesse thaïlandaise est de nouveau dans la rue. A l’appel des étudiants, des milliers de manifestants ont occupé le centre-ville de Bangkok, jeudi 15 octobre. En bravant l’état d’urgence imposé dans la capitale, ils exigent toujours le départ du gouvernement et une réforme de la monarchie

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Bangkok, Carol Isoux

Ils étaient là pour défier le pouvoir en place. Jeudi 15 octobre au soir, des milliers des manifestants, étaient venus dire au gouvernement qu’ils n’avaient pas peur de l’état d’urgence imposé dans la capitale thaïlandaise, qui interdit désormais les rassemblements de plus de cinq personnes et la diffusion d’information relatives aux manifestations.

Revendications fermes

Ils étaient là malgré l’absence de leurs leaders, déjà presque presque tous arrêtés le matin par la police, inquiets mais fermes dans leurs revendications : départ du gouvernement, nouvelle Constitution et, ce que personne n’avait osé avant eux, la réforme de l’institution monarchique.

Ils sont jeunes, voire très jeunes, beaucoup de lycéens sortaient des cours et portaient encore leur uniformes, comme Tian, 16 ans : « Notre gouvernement n’écoute pas du tout le peuple, franchement ils nous méprisent, et ça, ça n’est plus acceptable, et le roi aussi. Il mène la grande vie en Allemagne en utilisant les ressources de notre pays, alors qu’ici l’économie s’écroule. Qu’est-ce que c’est qu’un monarque qui réside à l’étranger, en continuant à toucher nos impôts. On ne vraiment peut plus l’accepter, c’est ça qu’on est venu dire au gouvernement. »

Les étudiant semblent ne pas désarmer

Pour l’instant le gouvernement n’a pas fait usage de la force. Mais cette contestation de la monarchie est illégale, elle se heurte à l’utra-royalisme d’une frange de la population. Les étudiant semblent ne pas désarmer : ils appellent à nouveau à se rassembler, ce soir, à l’une des intersections les plus fréquentées de la capitale.

A lire aussi: Les Thaïlandais bravent l'état d'urgence à Bangkok

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne