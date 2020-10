Thaïlande: les manifestations pourraient «aboutir à un rééquilibrage en faveur de l’armée»

Depuis quatre jours, les manifestations pro-démocratie s'enchaînent en Thaïlande, rassemblant plus d'une dizaine de milliers de personnes. Le roi Rama X, dont les frasques et l'absence du pays une partie de l'année choque les Thaïlandais, est au cœur des critiques. Selon l’historien Jean-Louis Margolin, le souverain a ôté certaines prérogatives à l’armée et cela rend délicate la balance du pouvoir.

Jeudi 15 octobre, le Premier ministre thaïlandais a promulgué un décret d'urgence interdisant les rassemblements politiques de plus de cinq personnes, visant à réprimer le mécontentement de la population. Pourtant, des manifestations ont lieu quotidiennement, depuis.

Pour Jean-Louis Margolin, historien de l'Asie orientale contemporaine, l'armée thaïlandaise a tout intérêt à ne pas réprimer trop durement les rassemblements, car le mécontentement est de plus en plus concentré sur la monarchie.

Célia Gueuti : Comment expliquez-vous la réaction de l’armée thaïlandaise, qui se garde de réprimer très durement les manifestations ?

Jean-Louis Margolin : Le roi a essayé de reprendre le pouvoir de commandement par rapport à l’état-major de l’armée, c’est lui qui contrôle la garnison de Bangkok. Donc on peut penser que cet état-major ne serait pas mécontent que ces manifestations aboutissent à une certaine limitation du pouvoir du souverain. Ce qui pourrait contribuer à restaurer son propre pouvoir sur ses troupes et, d’une certaine façon, son propre prestige. Puisque, si critique que soit la population vis-à-vis de l’armée et vis-à-vis du Premier ministre qui en est issu, aujourd’hui, c’est de plus en plus la monarchie qui tend à concentrer l’essentiel des critiques. Donc on pourra aboutir, du point de vue de certains chefs de l’armée, à une sorte de rééquilibrage du pouvoir à leur profit. C’est évidemment un pari très risqué, parce qu’une fois que le peuple est sorti dans la rue, il n’est pas sûr qu’il ne se mette pas à contester aussi ce pouvoir de l’armée qui, au fond, court-circuite complètement toute espèce de suffrage populaire.

Le gouvernement thaïlandais durcit toutefois le ton contre ce mouvement étudiant pro-démocratie, avec une soixantaine de leaders du mouvement et manifestants arrêtés sur les quatre derniers jours. Certains risquent la prison à perpétuité. Comment se fait-il que les jeunes continuent à manifester ? Plus d'une dizaine de milliers de Thaïlandais étaient encore dans les rues de Bangkok dimanche.

Il y a un sentiment d’exaspération très fort dans la jeunesse thaïlandaise et sans doute, au-delà de la jeunesse, dans une grande partie de cette population. La différence entre les plus jeunes et les autres, c’est que leurs aînés en ont pris plein la figure. Il y a eu des manifestations qui auparavant n’avaient rien donné et qui ont abouti finalement à un coup d’État militaire et à la suppression, pour l’essentiel, de ce qu'il pouvait y avoir de démocratie dans ce pays. On a un système biaisé où en fait, c’est l’armée et le palais qui contrôlent à peu près entièrement le pays. Donc, les jeunes sont en quelque sorte les porte-paroles d’une exaspération qui est beaucoup plus large. Évidemment, le danger pour le régime, c’est que si ces manifestations se prolongeaient et si elles n’étaient pas réprimées suffisamment vite, ils savent bien qu’une grande partie de la population thaïlandaise elle-même, en quelque sorte rassurée et revigorée, pourrait se mettre à descendre dans la rue et à revendiquer beaucoup plus bruyamment.

Il y a un soutien de Hong Kong sur Twitter, en particulier des manifestants. Est-ce que vous pensez que les révoltes dans la région ont eu une influence sur celle-ci ?

Oui, sans doute. Évidemment, le contexte est très profondément différent. Il faut savoir qu’à Hong Kong comme à Bangkok, une bonne partie de la population est d’origine chinoise. Quelque chose comme la moitié des habitants de Bangkok sont d’origine chinoise, ils sont certainement sensibilisés à ce qu’il s’y passe. Bien sûr, le fait que ça bouge dans leur propre région, qu’on ait des mobilisations importantes, ne peut que les encourager. Même si, bien sûr, le sort assez triste du mouvement populaire à Hong Kong pourrait aussi tendre progressivement à leur faire peur et à montrer que descendre dans la rue, ça ne suffit pas forcément à obtenir ce qu’on veut et que même ça peut déchaîner des forces de répression considérables.

