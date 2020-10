Thaïlande: trois leaders pro-démocratie hospitalisés

Trois leaders du mouvement pro-démocratie thaïlandais ont dû être hospitalisés ce samedi 31 octobre, après des scènes de chaos devant un commissariat de Bangkok dans la nuit de vendredi à samedi.

Un tribunal de Bangkok a ordonné vendredi la libération de Panupong « Mike » Jadnok, Panusaya « Rung » Sithijirawattanakul et Parit « Penguin » Chiwarak. Ces trois militants thaïlandais étaient en détention depuis la mi-octobre pour des accusations de sédition, mais la police a voulu les interroger bien que leurs mandats d'arrêt soient en suspens.

« Mike » semblait inconscient alors qu'il était transféré dans une ambulance devant le commissariat vendredi soir après avoir été transporté dans une camionnette de la police depuis sa prison. Selon un média local, il s'est évanoui après avoir subi une « prise d'étranglement » par des policiers en civil.

« Vent de la démocratie »

« Rung » et « Penguin » ont pu se mêler à une foule d'environ 300 soutiens devant le commissariat, pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que les forces de l'ordre d'Ayutthaya, à 80 kilomètres au nord de Bangkok arrivent pour les interroger tôt samedi matin.

« Les barreaux de fer peuvent emprisonner les étoiles mais pas la lumière des étoiles. Dans mon cœur, j'ai toujours foi dans le peuple. Le vent du changement, le vent de la démocratie est arrivé en Thaïlande », a déclaré Parit « Penguin » Chirawak à la foule en train de chanter.

Depuis des mois, les manifestants ont organisé des rassemblements quotidiens réclamant des réformes de la monarchie en vigueur en Thaïlande et la démission du Premier ministre Prayut Chan-o-cha, ancien chef militaire commanditaire d'un coup d'état en 2014. Les manifestations menées par les étudiants demandent aussi une réécriture de la Constitution rédigée par les militaires et le départ du gouvernement, soupçonné de harcèlement envers ses opposants politiques.

Tosaporn Sererak, un médecin et ancien législateur, était avec les deux leaders lorsqu'ils ont été emmenés dans une ambulance vers 4h30 heure locale. « Après l'interrogatoire, " Rung " et " Penguin " se sont sentis faibles et ont été envoyés à l'hôpital où ils devraient rester deux ou trois jours », a expliqué le médecin à l'AFP, ajoutant que Parit Chirawak avait des éclats de verre dans la peau à cause d'une bagarre dans la camionnette de police et que son compagnon souffrait du pied.

