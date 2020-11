Covid-19 en Inde: à Bangalore, les plus pauvres refusent de se faire tester

En Inde, la pandémie semble ralentir depuis plusieurs semaines. Mais une grande partie de la population pourrait bien échapper aux tests. Exemple à Bangalore, où les plus pauvres refusent d’être testés par peur d’être envoyés en quarantaine.

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Le long de la grande artère du bidonville de Banaswadi, elles sont six volontaires de l’ONG Fedina à proposer des tests Covid-19 gratuits. Pourtant, les habitants passent mais ne s’arrêtent pas. Une bénévole se désespère : « En ce moment, on nous regarde en chien de faïence, j’ai l’impression d’être un démon... »

Buvant son thé à quelques mètres du stand de l’ONG, un ouvrier du bâtiment s’explique : « Pourquoi irai-je me faire dépister alors que je n’ai pas de symptômes ? On va m’enfermer en quarantaine et je ne pourrai plus nourrir ma famille. »

Shoba, 28 ans, gère les volontaires de l’ONG. Elle essaie de rassurer la population locale. « Nous faisons du porte-à-porte. Nous expliquons que la quarantaine peut être faite à domicile et que des rations de lentilles leurs seront fournies. »

La société civile laissée seule face au problème

Un peu plus loin, Shoba accompagne une maraude qui procède à de simples prises de températures. Mais les habitants mentent sur leurs coordonnées pour y échapper.

Pour la docteure Sylvia Karpagam, qui travaille auprès des communautés défavorisées, le gouvernement doit d’abord éduquer la population face au virus. « La crainte des tests existe partout dans la ville, explique-t-elle. Mais le gouvernement laisse la société civile gérer le problème seule. »

La ville de Bangalore a ouvert des centres de tests Covid gratuits pour ses 12 millions d’habitants. Encore faut-il qu’ils s’y rendent.

