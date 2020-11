Covid-19: Singapour lance le jeton de traçage collectif

Cela fait de long mois que le monde entier débat de l'efficacité des applications de traçage, et de leur potentiel danger pour la protection des données. Mais à Singapour, le gouvernement va déjà plus loin, après avoir lancé dès mars une application peu efficace, c’est désormais l’utilisation de jetons de traçage qui se développe.

De notre correspondante en Asie du Sud-Est,

Le Trace Together Token est déjà utilisé par 400 000 personnes. C’est d’abord un constat d’échec qui a amené le gouvernement singapourien à le proposer à ses 5 millions et demi d’habitant. Car l’objectif à atteindre depuis le début de la pandémie est que 75 % de la population puisse avoir ses mouvements efficacement tracés. Or l’application lancée ne remportait pas un grand succès, auprès des seniors peu familiers des smartphones mais aussi d’une population plus jeune peu satisfaite de cette application très gourmande en batterie.

Ce jeton a-t-il donc remplacé l’application ?

Non, il a été annoncé en juin comme une alternative « pratique légère et facile à utiliser ». La distribution de jetons gratuits a ensuite débuté dès septembre pour les personnes de sept ans et plus. Et lorsque le gouvernement a annoncé mi-octobre que l’utilisation de son application ou bien du jeton serait obligatoire d'ici la fin de l’année pour entrer dans un centre commercial, un restaurant, un bureau ou une école, des longues queues sont apparues devant les centres de distribution. Dans la foulée, le quotidien local The Straits Times s’est inquiété de savoir s’il y avait suffisamment de jetons pour toutes les personnes qui souhaiteraient en avoir un.

Les données des utilisateurs sont-elles protégées ?

C’est ce que défend le gouvernement qui assure que le petit boîtier blanc qui s'attache comme un porte-clef à un vêtement ou un sac dès que l’on sort de chez soi n’utilise pas la géolocalisation. Un seul signal Bluetooth note la proximité d’un boîtier avec un autre, et ces données cryptées s’effacent au bout de 25 jours. Mais ces informations ne suffisent pas à rassurer tout le monde : des forums de discussions ont ainsi commencé à partager des astuces pour faire faillir le système en enlevant la batterie par exemple. Une action qui, mise en pratique, pourrait être considérée comme une perturbation de la santé publique punie d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans de prison. Mais si certains Singapouriens restent donc méfiants de ce traçage général bientôt obligatoire, il est en attendant un succès pour les autorités : retrouver tous les cas contacts d’une personne testées positives prend désormais moins de deux jours, contre quatre auparavant.

