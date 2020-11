Indonésie: en dépit des mesures de Joko Widodo, le pays entre en récession

Sur un marché nocturne traditionnel à Jakarta, le 23 septembre 2020. REUTERS/Willy Kurniawan

Texte par : RFI Suivre 3 mn

C’est aujourd’hui le quatrième pays le plus peuplé au monde qui entre officiellement en récession. L’Indonésie a vu son économie dégringoler ces six derniers mois. Le produit intérieur brut (PIB) de la première économie d'Asie du Sud-Est a chuté de 3,49% au troisième trimestre sur un an, après un recul de 5,3% au deuxième trimestre.