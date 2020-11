Élections en Birmanie: une campagne en ligne où les minorités sont stigmatisées

La campagne en Birmanie s'est faite principalement en ligne et notamment sur Facebook à cause de la pandémie de Covid-19 (image d'illustration).

En Birmanie, 37 millions de Birmans étaient appelés aux urnes, dimanche 8 novembre, pour les élections législatives. Et cette campagne politique s’est largement déroulée sur les réseaux.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante régionale,

Pour les Birmans, la campagne s’est beaucoup jouée sur Facebook. En effet, pour beaucoup de Birmans, Facebook, c’est Internet. Les téléphones sont directement réglés sur le réseau social dès l’achat. Ils n’utilisent Internet qu’à travers la plateforme qui sert donc à la fois de messagerie, de service de téléphonie et de principale, voire d’unique, source d’information.

Cette situation a été exacerbée par la pandémie de coronavirus qui a connu une progression inquiétante ces derniers mois en Birmanie. Beaucoup de rassemblements ont été annulés au cours de la campagne. Les partis, empêchés de se déplacer dans de nombreuses zones sous confinement, ont donc encore davantage mis l’accent sur Facebook et les réseaux sociaux.

Stigmatisation des minorités

Et comme par le passé, des problèmes de désinformation à l’égard de certaines minorités à l’approche des élections et des discours de haine ont circulé. Ces messages visaient notamment les rares candidats musulmans. Ils n’étaient pas nombreux puisque la plupart avaient été écartés du processus électoral dès le départ.

Les deux candidats musulmans restants de la Ligue nationale pour la Démocratie, le parti au pouvoir, d’Aung San Suu Kyi par exemple ont été victimes de campagnes de haine très violente à leur égard. De fausses informations circulant sur les réseaux à propos de leurs familles, leurs ancêtres ou encore leur passé. De façon générale, les ONG ont critiqué une campagne entièrement au service de la minorité ethnique Bamar au pouvoir.

La victoire promise à Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi devrait remporter à nouveau une large victoire. Même si une petite partie de la population est un peu déçue des cinq ans passés au pouvoir de la Dame de Rangoon. Notamment en matière d’économie où même si des réformes ont été votées, leur mise en place semble très lente, la Birmanie fait toujours partie des pays les plus pauvres de la zone Asie-Pacifique.

L’échec du processus de paix dans les zones ethniques du Nord, où de violents affrontements avec l’armée ont repris depuis quelques mois, explique que dans ces régions on s’attend à ce que le vote en faveur des partis ethniques l’emporte.

Mais dans le même temps, il n’y a pas pour l’instant d’alternative réelle au parti d’Aung San Suu Kyi. L’opposition aujourd’hui en Birmanie c’est l’armée, elle détient automatiquement 25 % des sièges au Parlement.

Donc même si beaucoup de Birmans et notamment les jeunes souhaiteraient voir le pays se moderniser et la classe politique se renouveler, le spectre d’un retour de l’armée au pouvoir avec son cortège de souvenirs douloureux plane. Même si le décompte est toujours en cours, Aung San Suu Kyi et son parti devraient à nouveau comme en 2015 remporter une large victoire.

►À lire aussi : Géopolitique, le débat - Birmanie : la crise des Rohingyas et le chemin vers la démocratie

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne