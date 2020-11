Inde: l'affaire très politique du journaliste nationaliste hindou Arnab Goswamy

Le journaliste indien Arnab Goswami en 2017 à Bombay (Image d'illustration). Sujit JAISWAL / AFP

Sébastien Farcis

L’un des journalistes les plus connus d’Inde a été arrêté le 4 novembre et placé en détention provisoire pour avoir poussé quelqu’un au suicide. Mais cet homme, Arnab Goswami, est surtout l’une des figures les plus controversées du petit écran, car il défend à l’antenne et de manière assez violente la politique nationaliste hindoue.