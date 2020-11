Chine: nouveaux records de vente lors de la fête des célibataires

Dans un supermarché en Chine. Avec plus de «498 milliards» de yuans de commandes, c'est une augmentation de plus de 26% de la consommation qui a été constatée par rapport à 2019. Getty Images/Eightfish

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Lors de la fête des célibataires et du e-commerce en Chine, comme chaque 11 novembre depuis 11 ans, les géants du commerce en ligne ont enregistré de nouveaux records de vente. Dans le monde de l’après-Covid, on est en tous cas loin de la décroissance… Les consommateurs chinois se sont rués sur les bonnes affaires, et notamment sur les achats de produits liés à la santé et à la beauté.