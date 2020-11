Cachemire: de nombreux morts après un accrochage militaire entre Inde et Pakistan

Le village de Tehjain à la frontière indo-pakistanaise, le 13 novembre 2020. AFP

Les armées de l’Inde et du Pakistan se sont violemment affrontées, vendredi 13 novembre, le long de leur frontière, dans le Cachemire. Des missiles ont été tirés et plusieurs militaires et civils ont trouvé la mort des deux côtés.