Inde: une coalition veut restaurer l'indépendance du Cachemire

En Inde, l’ancienne ministre en chef du Cachemire fait son retour en politique, à la tête d’une alliance visant à restaurer l’indépendance de son État. Mais le BJP au pouvoir l’accuse d’être alliée au Pakistan et le parti du Congrès hésite à la soutenir.

De notre correspondant en Inde, Côme Bastin

Après 14 mois en prison, elle avait été libérée en octobre. Mehbooba Mufti, l'ancienne ministre en chef du Jammu et Cachemire, a accordé ce vendredi une première interview à India Today.

Elle a rappelé l’objectif de la coalition dont elle est une des figures, l’Alliance du Peuple, qui rassemble sept grands partis locaux. Le but est de restaurer l’article 370 qui a privé le Jammu et Cachemire de son statut autonome et l’a divisé en deux en août 2019.

Depuis cette décision, « le terrorisme a augmenté, les chefs de l'opposition sont gardés captifs et les médias colportent des mensonges », a décrit Mehbooba Mufti. Elle a affirmé ce samedi 21 novembre être empêchée de faire campagne, alors que se déroulent des élections locales.

Le BJP à l'offensive, le Congrès hésitant

Pour le parti BJP au pouvoir, cette alliance est contre-nature et anti-nationale. Le parti de Narendra Modi lui reproche d’avoir choisi pour symbole l’ancien drapeau du Jammu et Cachemire et l’accuse d’être financée par la Chine ou le Pakistan.

Le parti du Congrès semble lui hésitant. La restauration de l’autonomie du Cachemire ne fait pas l’unanimité dans ses rangs. Il a signé l’acte fondateur de cette alliance, mais affirme aujourd’hui ne pas en être membre.

