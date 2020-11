Pakistan: foule immense pour les funérailles du leader d'un parti islamiste radical

Des milliers de personnes ont assisté aux funérailles de Khadim Rizvi, à Lahore, au Pakistan. REUTERS - AKHTAR SOOMRO

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Des milliers de personnes étaient rassemblées à Lahore, au Pakistan, ce samedi 21 novembre, pour les funérailles de Khadim Rizvi, chef et fondateur du parti islamiste radical Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP). Il avait été à l’origine de plusieurs manifestations contre la France, qui ont secoué certaines villes du Pakistan depuis septembre après la republication des caricatures du prophète Mohammed par Charlie Hebdo et, plus récemment, les déclarations d’Emmanuel Macron défendant le droit à la caricature au nom de la liberté d'expression.