Inde: les nationalistes hindous en guerre contre le «love jihad»

Plusieurs États dirigés par les nationalistes hindous prévoient d’adopter des lois contre ce qu’ils appellent le « love jihad », une campagne soi-disant menée par des musulmans pour épouser et convertir des femmes hindoues. Les autorités n’ont pas de preuve qu’un tel phénomène existe, mais se sont lancées dans une offensive pour empêcher ces unions interreligieuses.

De notre correspondant à New Delhi,

Le Madhya Pradesh, au centre de l'Inde, va présenter devant son Parlement une loi qui punira de cinq ans de prison toute personne qui incitera ou forcera une autre à se marier, et deux autres États dirigés par les nationalistes hindous du BJP, vont faire de même, dans le but, disent-ils, de mettre fin à ce prétendu « jihad de l’amour ».

Fantasme

Plusieurs affaires de mariages entre une femme hindoue et un homme musulman ont fait débat ces dernières années : ce sont généralement les familles hindoues de la jeune fille qui désapprouvent ces unions avec un musulman et le poursuivent donc devant la justice pour mariage forcé, enlèvement, voire prostitution. La jeune femme s’est généralement convertie à l’islam pour épouser son mari et les hindouistes accusent ce musulman de l’avoir forcé à le faire. Ils prétendent alors que ces cas isolés font partie d’une campagne plus large de prosélytisme de la part des musulmans qui épouseraient ces filles hindoues pour les convertir. C'est ce qu'ils appellent le « jihad de l’amour ».

Sauf que ces accusations ne tiennent généralement pas. La justice réfute ces accusations. Dans l’un des cas les plus fameux, au Kérala, l’affaire est montée jusqu’à la Cour suprême, qui a conclu qu’il n’y avait pas de trace de conversion forcée. L’agence nationale antiterroriste a même enquêté sur onze mariages entre hindous et musulmans, mais n’a pu trouver de signe d’une campagne de soi-disant « jihad de l’amour ». Le BJP a reconnu devant le Parlement n’avoir aucune donnée sur de tels actes, mais continue à accuser les hommes musulmans de « voler [leurs] femmes ».

Volonté de contrôle

Car il s’agit surtout de contrôle. Cette crainte est un reflet de la mentalité patriarcale des familles indiennes : l’essentiel des jeunes femmes ne décident pas qui elles épousent, c’est un choix qui relève de leur famille, surtout dans le nord du pays. À cela, il faut ajouter une profonde islamophobie des familles hindoues traditionnelles. Ces unions entre hindous et musulmans sont donc extrêmement rares, mais certaines femmes hindoues, généralement plus éduquées, osent aujourd’hui prendre ce risque, par amour.

Les hindouistes veulent donc politiser ces mariages pour diaboliser les hommes musulmans et continuer à les présenter comme les ennemis de l’intérieur aux yeux de leurs électeurs hindous. Ces lois en préparation leur offriront un nouvel outil pour harceler les jeunes couples interreligieux, et rendre ainsi impossible l’amour entre hindoues et musulmans.

