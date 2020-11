Qantas va rendre la vaccination contre le Covid-19 obligatoire sur ses vols internationaux

ASSOCIATED PRESS - Rob Griffith

Un passeport en règle et un certificat de vaccination contre le coronavirus, c’est qu’il faudra présenter d’ici quelques mois avant de pouvoir embarquer sur un vol de la compagnie aérienne Qantas. La décision a été annoncée lundi soir par son PDG. Il pense que cette mesure pourrait se généraliser dans le secteur du transport aérien.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Sydney, Grégory Plesse

Interdiction d’embarquer à moins d’être vacciné, c’est l’annonce choc faite lundi 23 novembre au soir par le patron de la compagnie aérienne Qantas, qui exigera donc un certificat de vaccination contre le Covid-19 dès qu’il sera accessible au grand public, pour tous ses vols internationaux.

La compagnie au kangourou ferait-elle du zèle ? À en croire son PDG, pas du tout. Dans une interview donnée lundi soir à la télévision australienne, il pense au contraire que toutes les compagnies aériennes formuleront bientôt la même exigence.

« J’ai discuté avec mes collègues d’autres compagnies aériennes à travers le monde et je pense que ca va devenir une mesure généralisée, a-t-il notamment expliqué. Ce qu’on regarde, c’est s’il est possible d’avoir un genre de passeport électronique de vaccination, qui certifie quel type de vaccin vous avez reçu et s’il est accepté par le pays ou vous vous rendez »

Pas sûr au final que Qantas soit la première à mettre en œuvre cette mesure. Les frontières de l’Australie sont fermées depuis le mois de mars, ce qui signifie que les étrangers n’ont pas le droit de venir sur l'île-continent, mais aussi que les Australiens n’ont pas le droit d’en partir. Un régime strict qui a permis à l’Australie d’être largement épargnée par la pandémie, et qui devrait perdurer pendant encore une bonne partie de l’année 2021.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne