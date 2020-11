Thaïlande: la pression du mouvement pro-démocratie contre le roi ne faiblit pas

En Thaïlande, des milliers de manifestants sont rassemblés devant le siège d’une des plus grandes banques du pays pour protester contre la toute-puissance du roi.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Bangkok, Carol Isoux

Ils se sont donné rendez-vous autour d’un gratte-ciel. L’ambiance est festive, créative. Ici, une fausse cérémonie funèbre pour le Premier ministre animée par un vrai moine, là, des produits dérivés à la gloire du nouveau symbole du mouvement, le canard en plastique jaune, à la fois mascotte et parapluie contre les salves des canons à eau de la police.

S’ils ont choisi aujourd’hui le siège de la Banque Commerciale de Siam, ce n’est pas un hasard, comme l’explique cette manifestante. « On sait très bien qui contrôle cette banque ; c’est le roi. Donc, on voulait montrer que la revendication la plus importante de notre mouvement, c’est que la monarchie s’exerce dans le cadre de la loi et de la Constitution. Personne n’est au-dessus des lois, pas même le roi. On ne peut plus accepter que des gens aillent en prison ou disparaissent, sans même un procès. »

Ce mouvement était aussi l’occasion aussi de mettre l’accent sur les 40 milliards d’euros de la fortune royale que les manifestants souhaiteraient voir passer sous le contrôle du ministère des Finances notamment pour soutenir des politiques sociales.

Douze membres du mouvement ont été inculpés pour lèse-majesté le mardi 24 novembre.

► À lire aussi Thaïlande: des leaders pro-démocratie convoqués par la police pour lèse-majesté:

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne