Covid-19: la Corée du Sud enregistre un record de nouveaux cas de contamination

Des passants portant des masques dans une rue de Séoul, la capitale de la Corée du Sud. AP Photo/Ahn Young-joon

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Avec 583 nouveaux cas de coronavirus, la Corée du Sud a connu son plus haut pic d’infection depuis huit mois ce jeudi 26 novembre. La tendance est à la hausse alors que les cas quotidiens se situent au-dessus de 300 depuis plus d’une semaine. Le pays a déjà augmenté ses restrictions sanitaires mais pourrait prendre d’autres mesures, car retracer l’origine des infections est de plus en plus difficile.