Le marathon de Shanghai réunit 9000 coureurs malgré la pandémie

De New York à Boston, en passant par Paris, la majorité des marathons organisés en 2020 ont été annulés à cause de l’épidémie de coronavirus. Mais pas celui de Shanghai qui a rassemblé 9 000 participants dans une Chine qui continue de vivre normalement.

Avec notre correspondant en Chine, Zhifan Liu

Comme un symbole, le soleil était revenu dans le ciel de Shanghai après des jours de pluie. Ce dimanche 29 novembre au matin, ce ne sont pas moins de 9 000 coureurs en short et t-shirt qui se sont élancés depuis le Bund, le grand boulevard piéton qui longe le fleuve de la capitale économique chinoise.

C’est certes moins que les 38 000 participants qui s’étaient massés lors de cet événement les années précédentes, mais cela reste une prouesse dans un monde frappé par une pandémie.

Des conditions sanitaires particulières

Si la situation sanitaire est sous contrôle en Chine, la course s’est déroulée dans des conditions particulières. Le port du masque était obligatoire avant et après le marathon et certains l’ont même gardé sur leur bouche tout au long des 42 km du parcours. Mais le public avait été incité à ne pas se déplacer dans les artères de Shanghai et aucun coureur venu de l’étranger n’a pu participer à la course. Les frontières chinoises sont toujours fermées.

De nouveaux foyers de contaminations apparaissent en effet encore sporadiquement dans tout le pays. Le week-end dernier, tous les employés de l’aéroport international de Pudong, à Shanghai, ont été contraints d’effectuer un test de dépistage, en raison de cas de Covid-19 détectés dans leurs rangs.

