Covid-19: inquiétudes au Cambodge après l'apparition d'un premier cas de contagion communautaire

Depuis le début de l’épidémie, le Covid-19 semblait épargner le Cambodge, avec 323 cas au total et aucun décès recensé. Le pays d’Asie du Sud-Est a mis en place des conditions d’entrée drastiques sur son territoire, mais un premier cas de contagion communautaire, découvert le 28 novembre, pourrait menacer ce bilan hors norme.

Avec notre correspondante à Phnom Penh, Juliette Buchez

Le 28 novembre, l’un des plus grands centres commerciaux de Phnom Penh ferme ses portes avant l’heure prévue. Très vite, la nouvelle circule : la fermeture est en lien avec la visite, une semaine plus tôt, d’une femme depuis testée positive au Covid-19.

Plusieurs membres de sa famille y compris son mari, directeur du département général des prisons, ont également été testés positifs. Au total, 14 cas liés ont été identifiés, mais les autorités cherchent encore à déterminer l’origine de ces cas.

L’annonce inquiète la population, car il s’agit du tout premier cas de contagion communautaire identifié et reconnu comme tel par le gouvernement cambodgien.

Fermeture des écoles et musées

Le pays de 16 millions d’habitants n’a officiellement enregistré aucun décès lié au coronavirus. Les mesures prises pour prévenir la propagation ont été nombreuses et régulièrement adaptées depuis le début de la pandémie.

En revanche, s’il y a bien eu des campagnes ciblées, il n’y a jamais eu de campagne de dépistage d’ampleur parmi la population. Sur les plus de 230 000 tests réalisés au Cambodge, la majorité d’entre eux a été effectuée sur des individus arrivant de l’étranger.

En raison de ces nouveaux cas locaux, des tests ont été effectués sur plus de 3300 personnes le week-end dernier et se poursuivent cette semaine. Écoles, musées, salles de sport ou de cinéma ferment à nouveau leurs portes tandis que les rassemblements de plus de 20 personnes sont interdits.

