Chine: le retour en fanfare médiatique d'un robinet à tête de cheval en bronze

L’événement a été célébré en fanfare ce mardi par la presse d’État en Chine. L’un des robinets de la fontaine du zodiac de l’ancien Palais d’été est revenu au cours d'une cérémonie de transfert là où il avait été dérobé il y a 160 ans. Une tête de cheval en bronze volée en 1860 lors du pillage des jardins impériaux par les armées françaises et britanniques.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Musique et discours, cette tête de cheval en bronze autrefois accrochée à la fontaine du Pavillon de la mer calme de l’ancien Palais d’été à Pékin est bien plus qu’un robinet. Une relique quasi sacrée qui a le droit à tous les honneurs.

Retransmise en direct sur les comptes des médias officiels, la cérémonie était sur tous les téléphones portables, ou presque, mardi matin en Chine. Sous une cloche de verre, la tête de l’animal semble surprise par les doudounes des officiels et des journalistes venus l’approcher.

Les yeux ronds comme des billes, le traits doux des oreilles et du museau, pas de doute, c’est bien l’un des douze signes du zodiac chinois de la Fontaine des horloges commandée par l’empereur Qianlong au peintre et architecte italien Giuseppe Castiglione, ainsi qu’au mathématicien, astronome et expert en hydraulique français Michel Benoist.

Chacun des animaux crachaient autrefois de l’eau pour marquer l’avance du jour dans les jardins impériaux. Contrairement au retour discret des têtes de lapin et de rat rendues à la Chine en 2013 par l’homme d’affaires français François Pinault.

Cette fois la fanfare médiatique est au complet. Après avoir appartenu à un collectionneur taïwanais dans les années 1980, l’achat aux enchères en 2007 du précieux équidé par le milliardaire Stanley Ho à Macao a été salué comme un « geste patriotique » par l’administration du patrimoine de la République populaire de Chine. Le « roi des casinos » en a fait don à la Chine l’année dernière pour le 70e anniversaire de la fondation de la République de Mao et le 20e anniversaire de la rétrocession de Macao. Il a été officiellement remis à l'Administration nationale du patrimoine culturel lors d'une cérémonie le 13 novembre au Musée national de Chine.

Ce mardi, c’était donc la cérémonie du transfert là où il a disparu il y a 160 ans lors du sac de l’ancien Palais d’été par les armées françaises et britanniques. Le milliardaire de Macao avait déjà permis le retour de la tête de cochon auprès du bœuf, du tigre et du singe en 2003. Il ne manque plus qu’à retrouver le serpent, le dragon, le coq, le sanglier et le chien, toujours dans la nature.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne