Corée du Sud: n°1 aux États-Unis, le groupe de K-pop BTS fait la fierté des autorités

BTS n’en finit plus de battre des records. Le boys band de pop coréenne est devenu le premier groupe au monde à prendre la tête du classement des ventes d’albums aux États-Unis, avec une chanson en langue étrangère. Une preuve de plus du succès croissant à travers le monde de la culture coréenne qui fait la fierté des autorités.

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca, et Sébastien Jédor

Life Goes On est le troisième morceau de BTS à s’installer sur la plus haute marche du podium Billboard, après Dynamite et une version remixée de Savage Love. En 1964, les Beatles avaient eux aussi placé 3 titres en tête du classement de référence de la musique aux États-Unis, mais cela leur avait pris plus de temps !

Et en plus, cette fois, effectivement, le titre phare du boys band sud-coréen est interprété majoritairement dans leur langue natale. Un authentique exploit, car Life Goes On est peu diffusé sur les radios américaines, traditionnellement réticentes à programmer un titre qui ne soit pas en anglais, même s’il répond aux canons du R’n’B mondial.

Le succès, BTS le doit à ses fans très jeunes, très réactifs, qui achètent ses disques ou les écoutent en streaming. De nombreux membres de l’army, littéralement l’armée de fan de BTS, à se coucher très tard lundi soir en Corée du sud. Ils attendaient les résultats des ventes d’albums aux États-Unis qui sont tombées au milieu de la nuit, précise notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca. Et puis la consécration tant attendue est arrivée pour le groupe de pop le plus écouté au monde.

Report du service militaire

C’est une semaine toute particulière pour les sept membres du groupe, qui ont appris qu’ils pourraient bénéficier d’un report exceptionnel de leur service militaire afin de ne pas briser l’élan de leur carrière. Un signe de reconnaissance de la part du gouvernement coréen, qui réservait jusqu’ici ses exemptions aux sportifs ou aux musiciens classiques. Une nouvelle en forme de cadeau d’anniversaire pour Jin, le membre le plus ainé du groupe qui soufflera ces 28 bougies ce vendredi et qui pourra attendre deux ans avant de servir sous les drapeaux.

Le groupe BTS n’existe dans sa forme actuelle que depuis sept ans. Il génère des milliards de dollars de recettes à tel point que leur label est côté en bourse depuis mi-octobre. La valeur des actions a doublé en moins de 24 heures. De quoi largement consoler les sept garçons de BTS, 25 ans de moyenne d’âge, d’avoir été presque oubliés dans la liste des nominations aux Grammy Awards.

