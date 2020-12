Une campagne de soutien au vin australien, mis à mal par des surtaxes chinoises

Une coalition internationale d'élus vole au secours des viticulteurs australiens via une campagne sur les réseaux sociaux (image d’illustration). DR

Texte par : RFI

Entre l'Australie et la Chine, rien ne va plus depuis des mois : toute une série de sanctions économiques lancées par Pékin pèsent sur Canberra qui a eu le malheur de réclamer une enquête internationale sur les origines de la pandémie. Aujourd'hui, une coalition internationale d'élus vole au secours des viticulteurs australiens via une campagne sur les réseaux sociaux ; les viticulteurs mis à mal par des surtaxes chinoises allant jusqu'à 212%.