Lune: la sonde chinoise a entamé sa collecte d'échantillons

La Chine a les yeux rivés sur la Lune. Elle vient d'y faire atterrir avec succès une sonde chargée d'extraire et surtout de ramener des échantillons de roches lunaires. Ce qui n'avait plus été fait depuis 40 ans.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Les passionnés d’étoiles ont peu dormi cette nuit en Chine. L’alunissage s’est produit à 23 h, heure de Pékin. La télévision centrale de Chine ne voulait pas en perdre une miette. Résultat: 2 heures d’émissions spéciale sur cette prouesse technique et scientifiques qui, si elle va jusqu’au bout, permettra à la Chine de rentrer dans le club restreint de ceux qui ont décroché des morceaux de Lune.

D’où cette avalanche d’encouragements d’ailleurs sur les réseaux sociaux cette nuit: 中国 航天 加油 ! (Zhong guo hang tian jia you, en français « Allez les taikonautes ! » Et ce jeu de mot que l’on retrouve dans de très nombreux commentaires : 土特产 « Tu te Chan » qui en mandarin signifie « spécialité du terroir » avec le caractère « terre », car ils s’agit bien de cela cette fois, ramener à la maison 2 kilos de minéraux ramassés dans les cratères de l’astre naturelle de la Terre.

Un bras robotisé de la sonde Change’5 devant forer la croute lunaire jusqu’à deux mètres de profondeur et garder les échantillons dans des capsules protectrices pendant deux semaines avant de rentrer à la maison. C’est la troisième fois que la Chine pose un véhicule sur la Lune. On se souvient du robot Yutu notamment , mais jusqu’à présent seules des images et des analyses étaient revenues de ces missions.

Deux kilos de minéraux c’est moins que les 382 kilos rapportés autrefois par la mission américaine Appolo, mais au-delà de la science l’enjeu est aussi symbolique, militaire et politique dans la bataille de l’espace que se livrent les deux premières puissances.

