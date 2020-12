Hong Kong: qui est Agnès Chow, figure du mouvement pro-démocratie?

Agnès Chow a fait ses armes en politique dès l’adolescence. Puis, elle jouera au côté de Joshua Wong, la bête noire de Pékin, un rôle de premier plan dans le «mouvement des parapluies», qui réclame le suffrage universel à Hong Kong. AFP/File

Joshua Wong, Agnès Chow et Ivan Lam, ces trois jeunes figures du mouvement pro-démocratie à Hong Kong ont été respectivement condamnées mercredi à des peines de 13, 10 et 7 mois de détention pour leur rôle dans les manifestations l’an dernier contre les violences policières. Agnès Chow a 24 ans ce jeudi et elle passera son anniversaire derrière les barreaux.