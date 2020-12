Le mouvement indépendantiste papou embarrasse la diplomatie indonésienne

L’ambassadeur britannique a été convoqué par le ministère indonésien des Affaires étrangères après qu'au Royaume-Uni, Benny Wenda, à la tête du Mouvement uni pour la libération de la Papouasie occidentale, s’est déclaré président par intérim du gouvernement de Papouasie.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante régionale,

C’est un homme qui fait du bruit sur un sujet que l’Indonésie préfère éviter. Ancien chef de tribu papou, Benny Wenda est un fervent défenseur de l’indépendance de cette région à majorité chrétienne dans un pays musulman, théâtre d’affrontements depuis des décennies entre l’armée nationale et les populations soutenant l’indépendance.

Voix de cette révolte, Benny Wenda avait été jugé en 2002 pour incitation à l’attaque d’un poste de police. Contestant cette procédure, qui ne parvenait à trouver aucun témoignage pour confirmer les faits, assure-t-il, l’homme était parvenu à s’échapper et à rejoindre la Grande-Bretagne, où il avait obtenu dans la foulée l’asile politique.

Nommé depuis à deux reprises pour le prix Nobel de la paix, le militant assure souhaiter une transition pacifique vers l’autonomie pour sa terre natale. Mais ses prises de parole et sa notoriété irritent l’Indonésie. En 2019, le pays avait condamné publiquement la décision prise par la ville d’Oxford de décerner une médaille au leader indépendantiste habitant dans la ville avec sa famille.

Avant cela, en 2011, Jakarta avait diffusé la demande d’arrestation et d’extradition émise par Interpol. Mais la campagne menée par l’ONG Fair Trials International avait réussi à convaincre Interpol de retirer ces requêtes.

« Le gouvernement indonésien est secoué »

Si Benny Wenda assurait vouloir cette semaine discuter « de président à président » avec le chef du gouvernement indonésien, cette demande semble très loin de se concrétiser. Mais son avocate Jennifer Robinson, connue pour avoir notamment défendu Julian Assange, perçoit cependant un signe positif dans la réaction de Jakarta.

Dans un communiqué relayé par le Mouvement uni pour la libération de la Papouasie occidentale, elle déclare : « Cette réaction à Jakarta montre à quel point le gouvernement indonésien est secoué. Ils savent qu'ils n'ont aucun droit sur la Papouasie occidentale. Ils menacent un défenseur des droits de l'homme internationalement reconnu et leader de son peuple, Benny Wenda, alors qu'il réside au Royaume-Uni. Les Papous occidentaux sont organisés et prêts à s'autogouverner, conformément à leur droit à l'autodétermination en vertu du droit international, et le gouvernement indonésien n'a rien d'autre que la violence brutale pour faire valoir ses revendications sur le territoire. La communauté internationale a le devoir d'aider les Papous occidentaux à donner effet à leur droit à l'autodétermination. »

► À écouter aussi : Papouasie occidentale, les raisons de la colère

Via un porte-parole, l’ONU s’est prononcée sur le sujet assurant être « troublée par l'escalade de la violence des dernières semaines et mois » en Papouasie. Pour mémoire, à l'été 2019, des insultes proférées à des étudiants papous accusés d’avoir enflammé un drapeau indonésien le jour de la fête nationale avaient déclenché une vague importante de protestation. L’ONG Human Rights Watch avait alors dénombré 33 morts et 8 000 déplacés en Papouasie

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne