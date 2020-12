La Chine réalise son premier amarrage en orbite lunaire

La sonda Chang'e-5 toma muestras de la Luna, en una imagen del 2 de diciembre de 2020 publicada el día 3 por la agencia espacial china - CNSA via CNS/AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La sonde chinoise Chang'e 5 avait quitté jeudi la Lune pour ramener des échantillons sur Terre. Elle a réussi ce dimanche 6 décembre à s'amarrer au module placé en orbite lunaire. Une nouvelle première pour le programme spatial chinois, rapportent les médias d'État. Cette manœuvre s'inscrivait dans le cadre d'une ambitieuse mission ayant pour but de ramener sur la planète bleue des roches provenant de son satellite, et ce pour la première fois depuis plus de 40 ans.