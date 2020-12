Nouvelle-Calédonie: après des violences, retrait d'une des offres de reprise d'une usine de nickel

47 personnes ont été interpellées après des heurts liés à la possible vente dans les prochains jours de l'usine de nickel de Vale à un consortium calédonien et international mené par Trafigura. Fred PAYET/AFP

Des violences ont opposé ce lundi 7 décembre dans l'archipel français de Nouvelle-Calédonie les forces de l'ordre et des manifestants. Ces derniers protestent contre la reprise d'une usine de traitement de nickel du Brésilien Vale par un consortium calédonien et international. Conséquence : le consortium concurrent, soutenu par les indépendantistes et les manifestants, a annoncé dans la foulée le retrait de son offre.

Publicité Lire la suite Sofinor a annoncé ce lundi le retrait de son offre de reprise de l'usine de nickel du Brésilien Vale, qui exploite le riche gisement de Goro, en Nouvelle-Calédonie. L'annonce découle du souhait de son partenaire Korean Zinc de se retirer du projet, qui suscite de vives tensions sur le territoire. Plus tôt dans la journée, des affrontements avaient en effet opposé forces de l'ordre et manifestants à Nouméa, les grenades lacrymogènes répondant aux jets de pierre et aux pneus enflammés. De nombreux axes ont été barrés à la circulation entraînant d'importants embouteillages. En tout, 47 personnes ont été interpellées dont trois étaient légèrement blessées, et quatre policiers et un gendarme ont été blessés, a indiqué le haut-commissariat de la République, représentant de l'État dans cette collectivité française du Pacifique Sud. ►À lire: En Nouvelle-Calédonie, l'avenir incertain d'une usine de nickel géante Un dossier industriel aux contours politiques « Eu égard à la situation, Korea Zinc, notre partenaire industriel dans le cadre de la proposition de reprise de l'usine du Sud, nous a fait part, ce jour, de son souhait de se retirer du projet, a annoncé Sofinor dans un communiqué. Il en résulte le retrait de l'offre portée par le consortium Sofinor/Korea Zinc, retrait opéré avec regret puisqu'il porte depuis près de 10 mois un projet résolument calédonien. » Ce projet était une offre concurrente au projet de rachat par un consortium local et international, impliquant le Suisse Trafigura et des intérêts calédoniens multiples. Les protestataires, membres du collectif « usine du sud : usine pays », l'Instance coutumière autochtone de négociations (ICAN) et la coalition indépendantiste FLNKS, soutenaient l'offre Sofinor/Korea Zinc. Un mois après le deuxième référendum sur l'indépendance Sur le site de l'usine, dont les routes d'accès sont bloquées, la tension était aussi très vive. « Un de nos agents de surveillance a été blessé tandis que les bureaux administratifs et l'usine ont été la cible d'intrusion », a indiqué lundi à l'AFP la responsable de la communication de Vale-NC. Manifestations, barrages routiers, blocage de mines, de commerces et d'infrastructures rythment depuis plusieurs semaines le quotidien de la Nouvelle-Calédonie, en raison de ce dossier industriel aux contours politiques. Cette crise intervient après le deuxième référendum sur l'indépendance du 4 octobre, remporté d'une courte tête par les pro-français (53,3%), qui a exacerbé les clivages entre communautés Kanak et européenne. Un troisième vote devrait se tenir d'ici à 2022. ►À lire: Le nickel calédonien, un enjeu plus économique que politique aujourd'hui Affrontements ce matin dans les rues de Nouméa pour l'usine du sud #NouvelleCaledonie



Affrontements ce matin dans les rues de Nouméa pour l'usine du sud #NouvelleCaledonie



Crédit photo: Esteban Gardes pic.twitter.com/D1r2oBh91J — L'éxilé (@L_exile988) December 7, 2020