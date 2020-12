Christchurch: la Nouvelle-Zélande a négligé le danger lié à l’extrême droite, selon un rapport

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern prend la parole lors d'une conférence de presse sur un rapport pointant les failles des autorités autour des attaques de Christchurch, à la capitale Wellington, le 8 décembre 2020. © Neil Sands, AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Plus d'un an et demi après les attentats contre les mosquées de Christchurch ayant fait 51 morts, la commission royale a rendu, mardi 8 décembre, un rapport sur l'attaque la plus mortelle en Nouvelle-Zélande. Un document qui pointe des failles de sécurité intérieure, mais conclut que le drame ne pouvait être empêché, faute d’informations sur l’assaillant.