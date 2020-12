Inde: grève nationale en soutien au mouvement des agriculteurs

Les agriculteurs protestataires, lors d'une manifestation aux portes de New Delhi, à Singhu, le 8 décembre 2020, jour de grève nationale. © Anushree Fadnavis, Reuters

Texte par : RFI

Des dizaines d’organisations de paysans indiens avaient appelé à une grève nationale ce mardi en Inde, pour demander le retrait de trois lois qui libéralisent le secteur agricole. Cela fait près de deux semaines que plus de 100 000 de ces agriculteurs font le siège, aux portes de New Delhi, pour faire pression sur le gouvernement. Une quinzaine de partis d’opposition et des syndicats d’autres secteurs ont suivi cette journée de grève.